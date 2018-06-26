Зіркові тренери українських збірних долучилися до "Футбольних канікул із ФФУ"

На полях НТК ім. В. Баннікова відбулися чергові спортивні уроки для дітей, які беруть участь у новому проекті Федерації футболу України — "Футбольні канікули з ФФУ".

Особливістю цього тренувального дня стала участь у заході тренерів юнацької та молодіжної збірних України — Володимира Єзерського, Василя Кардаша та Олександра Головка.

Зокрема, Василь Кардаш демонстрував малечі різні футбольні вправи та прийоми, навчав командної взаємодії, а пізніше до спілкування з юними спортсменами долучилися Володимир Єзерський та Олександр Головко. Для найменших шанувальників футболу це тренування стало справжнім святом, адже вони отримали унікальну нагоду розпитати про професійний досвід, розповісти про власні спортивні мрії, взяти автограф та навчитисячомусь новому у справжніх футбольних легенд.

Після завершення майстер-класу малеча, а це учасники літніх таборів, організованих при школах Печерського району №181, 117, 109 і 78, взяла участь у міні-турнірі, за яким пильно спостерігали її нинішні наставники. Переможцем змагань стала команда школи №109. Однак подарунки – новенькі м’ячі та дипломи – отримали всі учасники турніру.

"Ми вдячні нашим зірковим тренерам за долучення до цього футбольного проекту. Адже це так важливо для малечі, яка лише мріє про футбольну кар’єру та робить перші кроки у футболі", – відзначив після завершення турніру перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Радий, що діти займаються спортом, оздоровлюються. Украй важливо, що юні футболісти і футболістки отримали заряд позитивних емоцій і що сьогодні на футбольних майданчиках лунав дитячий сміх", – прокоментував подію Олександр Головко.

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