Футбольні канікули з ФФУ: заняття для дітлахів проводять й легендарні гравці збірної України

До "Футбольних канікул з ФФУ" долучилися діти з Печерського району столиці, які перебувають у літніх таборах, організованих за місцем проживання.

Заняття для маленьких прихильників футболу проводили не просто дитячі тренери, а зірки українського футболу – тренер молодіжної збірної України Василь Кардаш та легенда київського "Динамо", футболіст ветеранської збірної України Владислав Ващук.

Протягом години діти робили різноманітні вправи з м’ячем, провели товариську гру, а наприкінці отримали цінні подарунки.

Основною метою проекту є навчити дітей елементам футболу, здорового способу життя. Також, окрім Печерського району, де заняття проводяться на НТК ім. Баннікова, усі бажаючі можуть звертатися до районних клубів за місцем проживання.

"Сьогодні у нас відбулися майстер-класи для дітей Печерського району міста Києва. Заняття проводили тренери наших юнацьких, молодіжних збірних, легендарні гравці збірної України та кращі тренери міста Києва", – зазначив перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.

Розвиток та підтримка дитячо-юнацького футболу в країні були і залишаються одними із ключових векторів роботи Федерації футболу України. У червні 2018 року Федерація футболу України запустила ще один проект, спрямований на організацію здорового та цікавого дозвілля дітей та юнацтва під час літніх канікул та їхнє залучення до занять футболом.

Усі бажаючі діти від 5-ти до 15-ти років по вівторках та четвергах із 16.00 до 17.00, а також по суботах і неділях із 10.00 до 11.00 можуть прийти та долучитися до занять на полях НТК ім. В.Баннікова. При собі необхідно мати спортивну форму та взуття, довідку про стан здоров’я та письмовий дозвіл від батьків.