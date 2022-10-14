Чемпіон світу-2018 Н'Голо Канте не поїде на Мундіаль у Катар через травму.

Вже 9 листопада Дідьє Дешам повинен оголосити список гравців збірної Франції на ЧС-2022. Шансів, що в ньому опиниться прізвище Канте, немає. 31-річний півзахисник отримав рецидив травми підколінного сухожилля, інформує L'Equipe.

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На відновлення Канте знадобиться 3 місяці, а до старту чемпіонату світу залишилося трохи більше, ніж місяць. Відповідно, у Катар француз не поїде.

Загалом, сезон 2022/23 складається для досвідченого хавбека Челсі вкрай невдало. Через травми Канте зіграв лише 2 матчі АПЛ, а в Лізі чемпіонів не виходив на поле жодного разу.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу Франція потрапила в групу D. Суперниками підопічних Дешама стануть збірні Австралії, Данії та Тунісу.

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