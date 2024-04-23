– Які в тебе плани на кар'єру? Якою ти її бачиш?

– Все поступово. Для початку хочу виграти чемпіонат, допомагати команді, забивати, віддавати асисти. Там подивимося.

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– Якщо ти пройдеш кар'єру як вихованець Шахтаря, станеш легендою клубу, гратимеш до 32-35 років – тебе цей варіант задовольнить повністю?

– Супер! Взагалі супер.

– Тобто, кудись в Англію рвонути...

– Та ну, слухайте, мені вже 28 – яка Англія? Думаю, зараз ринок такий, що шукають молодших гравців, щоб розвивати їх, щоб вони десь вистрілили через сезон-два, – сказав Зубков в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Олександр виступає за Шахтар з серпня 2022 року. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні вінгер провів за донеччан 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 12 асистів. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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