ПСЖ запропонував Ман Сіті двох чемпіонів Європи за Бернарду і вже отримав відповідь
ПСЖ вирішив обміняти Джанлуїджі Доннарумму і Марко Верратті на Бернарду Сілву.
Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш запропонував Манчестер Сіті здійснити обмін: воротаря Джанлуїджі Доннарумму і півзахисника Марко Верратті на хавбека Бернарду Сілву. Про це інформує Foot Mercato.
"Ми відріжемо три твоїх пальці": ультрас ПСЖ залякують зіркового форварда, якого парижани прагнуть купити
Згідно з джерелом, "містяни" відповіли на цю пропозицію відмовою. Причому англійський клуб відповів дуже швидко і категорично.
Повідомляється, що ця відмова не зупинила Кампуша. Фахівець продовжить думати над тим, як переманити Бернарду в столицю Франції.
Нагадаємо, що Доннарумма і Верратті є чинними чемпіонами Європи у складі збірної Італії.
Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів