ПСЖ вирішив обміняти Джанлуїджі Доннарумму і Марко Верратті на Бернарду Сілву.

Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш запропонував Манчестер Сіті здійснити обмін: воротаря Джанлуїджі Доннарумму і півзахисника Марко Верратті на хавбека Бернарду Сілву. Про це інформує Foot Mercato.

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Згідно з джерелом, "містяни" відповіли на цю пропозицію відмовою. Причому англійський клуб відповів дуже швидко і категорично.

Повідомляється, що ця відмова не зупинила Кампуша. Фахівець продовжить думати над тим, як переманити Бернарду в столицю Франції.

Нагадаємо, що Доннарумма і Верратті є чинними чемпіонами Європи у складі збірної Італії.

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