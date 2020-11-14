Два гравці "синьо-жовтих" записали до свого активу ще по одному матчу за головну команду України.

Олександр Зінченко та Микола Матвієнко вийшли у старті на матч 5-го туру Ліги націй між Україною та Німеччиною.

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Універсал з Манчестер Сіті проводить 35 поєдинок у футболці головної команди. В активі оборонця Шахтаря, включно з цією зустріччю, тепер 30 матчів за "синьо-жовтих". Це своєрідний ювілей для обох гравців.

Зауважимо, перед цим двобоєм Німеччина та Україна розділяли друге і третє місця в групі A4, маючи по 6 очок.

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