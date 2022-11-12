Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Олександр Зінченко знову у старті, але цікаве прізвище є і у "вовків". З перших хвилин зіграє центрбек Макс Кілман, який має український паспорт, хоча й не може виступати за "синьо-жовту" збірну через заборону ФІФА.

Склад Вулверхемптона: Са – Семеду, Коллінз, Кілман, Тоті, Буено – Невеш, Б. Траоре, Моутінью, – А. Траоре, Гедеш;

Склад Арсенала: Рамсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Партей, Джака – Сака, Едегор, Мартінеллі – Жезус.

Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив