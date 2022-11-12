Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Александр Зинченко снова в старте, но интересная фамилия есть и у "волков". С первых минут сыграет центрбек Макс Килман, который имеет украинский паспорт, хотя и не может выступать за "сине-желтую" сборную из-за запрета ФИФА.

Состав Вулверхэмптона: Са – Семеду, Коллинз, Килман, Тоти, Буэно – Невеш, Б. Траоре, Моутинью, – А. Траоре, Гедеш;

Состав Арсенала: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Партей, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус.

Брентфорд в компенсированное время вырвал победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв