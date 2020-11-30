На жеребкуванні визначилися пари третього раунду, повідомляє офіційний Twitter Футбольної асоціації.

Гвардіола відверто оцінив Зінченка – українець опинився в дивовижній компанії

Своїх суперників дізналися Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко. Манчестер Сіті прийматиме Бірмінгем, який бовтається в нижній частині таблиці Чемпіоншипу. Вест Хему пощастило ще більше. Ярмоленко і компанія поїдуть в гості до Стокпорт Каунті – середняка Національної ліги (5 дивізіон).

Додамо, що саме з третього раунду боротьбу розпочинають клуби АПЛ. Чинним володарем Кубка Англії є лондонський Арсенал.

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