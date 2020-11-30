На жеребкуванні визначилися пари третього раунду, повідомляє офіційний Twitter Футбольної асоціації.

Гвардиола откровенно оценил Зинченко – украинец оказался в удивительной компании

Своих соперников узнали Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. Манчестер Сити будет принимать Бирмингем, который болтается в нижней части таблицы Чемпионшипа. Вест Хэму повезло еще больше. Ярмоленко и компания поедут в гости к Стокпорт Каунти – середняку Национальной лиги (5 дивизион).

Добавим, что именно с третьего раунда борьбу начинают клубы АПЛ. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский Арсенал.

"Шева виростав із плакатом Вейна Грецкі": трагедія голкіпера і найкращий в історії – українці, які стали легендами НХЛ