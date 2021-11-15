"Поки живе надія в хаті, нехай живе, не виганяй", – Пятов пригадав слова Тараса Шевченка перед битвою з боснійцями
Голкіпер збірної України Андрій Пятов надихається потужними рядками з творчості Кобзаря.
Капітан "синьо-жовтих" опублікував натхненні слова з поеми Тараса Шевченка "Варнак".
ЧС-2022: збірна України попросила благословення у священника перед вирішальним матчем проти Боснії і Герцеговини
"Вже завтра важливий матч. Чомусь саме сьогодні згадалися рядки Тараса Шевченка: "Поки живе надія в хаті, Нехай живе, не виганяй", – написав Пятов в Instagram.
Нагадаємо, боснійці прийматимуть Україну 16 листопада, початок о 21:45. Господарі вже втратили всі шанси виходу на Мундіаль, а підопічним Петракова потрібна виключно перемога і сподівання на Францію у паралельному матчі проти фінів.
"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство