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Макаренко – про настанови від Ярмоленка в Динамо: Віддай мені мені пас, бл***

21:44 779 Читать на русском
Макаренко – про настанови від Ярмоленка в Динамо: Віддай мені мені пас, бл***
Андрій Ярмоленко та Євген Макаренко / Фото УАФ

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко порівняв адаптацію новачків у Динамо та бельгійських клубах.

"У Бельгії хлопці віком 17-18 років приходять і на першому тренуванні не бояться – обіграють одного, другого, третього.

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У нас же, пам'ятаю, приходиш в першу або в другу команду і граєш просто, щоб впевненість відчути: віддав – закрився, віддав – закрився.

У Динамо-2 один хлопчик негарний – Андрій Ярмоленко – кричав: Давай мені пас, бл***... Не знаєш, що робити з м'ячем – віддай мені", – сказав Макаренко для Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, контракт Макаренка належав Динамо у 2008-2016 роках, після чого 28-річний хавбек перейшов у Кортрейк.

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Українці за кордоном Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Динамо Динамо Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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