"На 10-й хвилині Горецка "вставив" мені неприємно в стегно, дуже сильно забив ногу. Правда, мені важко прийняти, якщо це було зроблено спеціально. Але там був такий епізод, що важко причепитися.

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Він зловив мене здорово і найголовніше – потрапив саме в ту точку, де перетин стегна і коліна. Буває, тобі забивають стегно, тобі потрібно розбігатися впродовж матчу. Але він мені так потрапив... У перерві велосипед крутив.

Чому не попросив заміну? Я навіть не сідав. Розумів, що якщо сяду в перерві у роздягальні, потім більше не встану. Думав, що ще зможу розбігатися. Напевно, це була моя помилка, потрібно було йти з поля відразу ж. Хто знав, він просто взяв і вимкнув мене з гри. Я не міг навіть прискоритися жодного разу, тому що нога не дозволяла.

Це була моя помилка. Я її визнаю. Буде для мене великим уроком. Через біль не можна грати. Якщо щось турбує – потрібно йти. Зрозуміло, бувають різні матчі. Знаю свій тупий характер, що ніколи не попрошу заміну. Біль чи ні – неважливо, якщо ти на полі", – поділився Зінченко на YouTube-каналі Влада Седан.

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