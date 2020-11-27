"Ця новина застала всіх зненацька. Емоції були відразу, зараз вже легше. У мене в голові багато думок, але скажу одне – це повністю несправедливе рішення. Я розумію, що мій коментар нічим не зможе допомогти. Я свою думку, як то кажуть, вибачте за слово, можу запхати в одне місце, але підсумок таких матчів в таких турнірах повинен визначатися за спортивним принципом, на полі.

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Я сподіваюся, що наша Асоціація зробить все від себе можливе, щоб змінити рішення УЄФА. Швейцарія жодного разу не перемогла, і вона залишається, а ми вилітаємо в дивізіон Б, вигравши 2 матчі. Де справедливість?

Футбол – це передусім спорт, а в спорті завжди має бути справедливість. Сподіваюся, що рішення змінять і ми далі зможемо тішити уболівальників і отримувати неймовірний досвід з такими топ-збірними", – сказав Зінченко в коментарі Футбол NEWS.

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