"На 10-й минуте Горецкого "вставил" мне неприятно в бедро, очень сильно ушиб ногу. Правда, мне трудно принять, если это было сделано специально. Но там был такой эпизод, трудно придраться.

Зинченко – о техпоражении Украины: Могу запихнуть свое мнение в одно место, но результат должен определяться на поле

Он поймал меня здорово и самое главное – попал именно в ту точку, где пересечение бедра и колени. Бывает, тебе забивают бедро, тебе нужно разбегаться в течение матча. Но он мне так попал... В перерыве велосипед крутил.

Почему не попросил замену? Я даже не садился. Понимал, что если сяду в перерыве в раздевалке, потом больше не встану. Думал, что еще смогу разбегаться. Наверное, это была моя ошибка, нужно было уходить с поля сразу же. Кто знал, он просто взял и выключил меня из игры. Я не мог ускориться ни разу, потому что нога не позволяла.

Это была моя ошибка. Я ее признаю. Будет для меня большим уроком. Через боль нельзя играть. Если что-то беспокоит – нужно уходить. Разумеется, бывают разные матчи. Знаю свой тупой характер, что никогда не попрошу замену. Боль или нет – неважно, если ты на поле", – поделился Зинченко на YouTube-канале Влада Седан.

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