Зінченко повернувся в розташування Манчестер Сіті після Євро – легіонеру відразу довелося піднімати важку штангу
21:08 - Читать на русском
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко взявся за підготовку до кампанії 2021/22.
Українець завершив свою відпустку і провів перше тренування, звітує Instagram "містян".
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Зінченко віддав багато сил на Євро-2020. Лідер збірної України відіграв усі 5 матчів, зокрема фатальний чвертьфінал проти Англії (3 липня). Тепер легіонер Ман Сіті готується вже до клубного сезону, тягаючи штангу.
Додамо, що команда Гвардіоли розпочне нову кампанію 7 серпня матчем за Суперкубок Англії проти Лестера.
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