Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко взявся за підготовку до кампанії 2021/22.

Українець завершив свою відпустку і провів перше тренування, звітує Instagram "містян".

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Зінченко віддав багато сил на Євро-2020. Лідер збірної України відіграв усі 5 матчів, зокрема фатальний чвертьфінал проти Англії (3 липня). Тепер легіонер Ман Сіті готується вже до клубного сезону, тягаючи штангу.

Додамо, що команда Гвардіоли розпочне нову кампанію 7 серпня матчем за Суперкубок Англії проти Лестера.

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