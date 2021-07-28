Українець разом з чехами Цоуфалом та Соучеком провели перше тренування після відпустки, інформує офіційний сайт "молотів".

УЄФА визначився з найкрасивішим голом Євро-2020 – Ярмоленко програв достойному конкуренту

Збірні Чехії та України затрималися на Євро до стадії чвертьфіналів, тому представники цих країн отримали додаткові дні відпочинку. Ярмоленку з двома одноклубниками довелося виконувати окремі індивідуальні вправи для повернення тонусу. Новий сезон для Вест Хема стартує 15 серпня матчем проти Ньюкасла.

Додамо, що контракт Ярмоленка з лондонцями розрахований ще на рік. Упродовж літа вінгера сватають до турецьких грандів – Фенербахче і Галатасарая.

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