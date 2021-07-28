Ярмоленко завершив відпустку після Євро і вже тренується з Вест Хемом
Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розпочав підготовку до сезону 2021/22.
Українець разом з чехами Цоуфалом та Соучеком провели перше тренування після відпустки, інформує офіційний сайт "молотів".
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Збірні Чехії та України затрималися на Євро до стадії чвертьфіналів, тому представники цих країн отримали додаткові дні відпочинку. Ярмоленку з двома одноклубниками довелося виконувати окремі індивідуальні вправи для повернення тонусу. Новий сезон для Вест Хема стартує 15 серпня матчем проти Ньюкасла.
Додамо, що контракт Ярмоленка з лондонцями розрахований ще на рік. Упродовж літа вінгера сватають до турецьких грандів – Фенербахче і Галатасарая.
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