Зинченко вернулся в расположение Манчестер Сити после Евро – легионеру сразу пришлось поднимать тяжелую штангу
21:08 - Читати українською
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко взялся за подготовку к кампании 2021/22.
Украинец завершил свой отпуск и провел первую тренировку, отчитывается Instagram "горожан".
Ярмоленко завершил отпуск после Евро и уже тренируется с Вест Хэмом
Зинченко отдал много сил на Евро-2020. Лидер сборной Украины сыграл все 5 матчей, в частности роковой четвертьфинал против Англии (3 июля). Теперь легионер Манчестер Сити готовится уже к клубному сезону, таская штангу.
Добавим, что команда Гвардиолы начнет новую кампанию 7 августа матчем за Суперкубок Англии против Лестера.
Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter