Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко взялся за подготовку к кампании 2021/22.

Украинец завершил свой отпуск и провел первую тренировку, отчитывается Instagram "горожан".

Ярмоленко завершил отпуск после Евро и уже тренируется с Вест Хэмом

Зинченко отдал много сил на Евро-2020. Лидер сборной Украины сыграл все 5 матчей, в частности роковой четвертьфинал против Англии (3 июля). Теперь легионер Манчестер Сити готовится уже к клубному сезону, таская штангу.

Добавим, что команда Гвардиолы начнет новую кампанию 7 августа матчем за Суперкубок Англии против Лестера.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну