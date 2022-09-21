Один із лідерів збірної не прибув у розташування команди через травму. Вона вже завадила Зінченку зіграти у останньому матчі Арсенала проти Брентфорда. За словами українця, незабаром він повинен повернутися до тренувань.

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"Дуже боляче, що я зараз не зі збірною. На жаль, це вже не перша травма, через яку я не можу допомогти команді. Але таке футбольне життя. Мій стан вже кращий, але зараз пошкодження не дозволяє мені бути на футбольному полі.

Сподіваюся, що наступного тижня зможу приступити до тренувань", – сказав Олександр Зінченко в ефірі MEGOGO.

У ці хвилини "синьо-жовті" грають проти Шотландії, а 24 і 27 вересня проведуть ще два матчі Ліги націй – проти Вірменії і тої-таки Шотландії. Що стосується Арсенала, то 1 жовтня "каноніри" зіграють проти Тоттенхема, а 6 числа протистоятимуть Буде-Глімту в Лізі Європи.

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