Лідери збірної не потішили, але знайшлися інші несподівані герої. Все про виступи українців за кордоном впродовж вікенду – у відео "Футбол 24".

Поки Олександр Зінченко лікується і розвіює чутки про, буцімто, зрадоньку, а Руслан Маліновський отримав крихти в переможному для Аталанти матчі у Римі, інші українці теж дали привід для гордості. Зокрема, Микола Кухаревич наробив шуму в Шотландії, вдало дебютувавши за Хіберніан. Фани в захваті.

Мімімішність вікенду – ця спеціальна нагорода дістається Віталію Миколенку, який віддав дівчинці свою куртку, отримавши схвальні відгуки. Про це, голи-шедеври і не тільки – у свіжому випуску від "Футбол 24".