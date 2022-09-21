Збірна Шотландії в рамках перенесеного матчу Ліги націй приймає Україну. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1-го туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні В1 між збірними Шотландії й України розпочався о 21:45 за київським часом. Наша команда підходить до гри в статусі лідера групи, маючи 7 очок у активі. "Тартанова армія" йде другою, маючи на 1 заліковий бал менше.

Текстовий онлайн проводить "Футбол 24". Телетрансляція доступна на каналах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", які транслюють в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2. Крім того, зустріч на своєму ютуб-каналі показує УАФ – віконце з трансляцією шукайте в цій новині.

Стартові склади

Шотландія: Гордон – Мактомінай, Хендрі, Маккена – Паттерсон, Армстронг, Макгрегор, Тірні – Макгінн, Крісті – Адамс

Запасні: Келлі, Макрорі, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гілмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Хікі, Маклін

Україна: Трубін – Караваєв, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Піхальонок, Мудрик – Довбик

Запасні: Лунін, Різник, Кривцов, Сидорчук, Яремчук, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Миколенко, Тимчик, Зубков

Шотландія – Україна: анонс матчу Ліги націй