Один из лидеров сборной не прибыл в расположение команды из-за травмы. Она помешала Зинченко сыграть в последнем матче Арсенала против Брентфорда. По словам украинца, скоро он должен вернуться к тренировкам.

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"Очень больно, что я сейчас не со сборной. К сожалению, это уже не первая травма, из-за которой я не могу помочь команде. Но такая футбольная жизнь. Мое состояние уже лучше, но сейчас повреждение не позволяет мне быть на футбольном поле.

Надеюсь, что на следующей неделе смогу приступить к тренировкам", – сказал Александр Зинченко в эфире MEGOGO.

В эти минуты "сине-желтые" играют против Шотландии, а 24 и 27 сентября проведут еще два матча Лиги наций – против Армении и той же Шотландии. Что касается Арсенала, то 1 октября "канониры" сыграют против Тоттенхэма, а 6 числа будут противостоять Будё-Глимту в Лиге Европы.

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