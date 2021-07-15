Зінченко і Яремчук проводять відпустку у компанії Потапа і Насті Каменських
15 липня 11:24 - Читать на русском
Деякі представники збірної України на Євро-2020 продовжують відновлюватись перед початоком нового сезону на відпочинку.
Левова частка гравців національної команди, які брали участь на чемпіонаті Європи, вже повернулись у розташування своїх команд.
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Однак, наші легіонери продовжують гріти кісточки у теплих краях. Зокрема, Олександр Зінченко і Влада Седан разом з Романом Яремчуком влаштували тусовку в Туреччині. Компанію зіркам футболу склали зірки українського шоу-бізнесу – Потап і Настя Каменських.
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