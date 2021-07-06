Футболісти збірної України – Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Роман Безус – вирішили разом відпочити після участі на чемпіонаті Європи. Прихопивши дружин, а також екс-гравця Динамо Андрія Фартушняка, компанія вирушила у Чорногорію.

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Місцем відпочинку футболіти обрали містечко Херцег-Новий на березі Которської затоки Адріатичного моря, яке називають "містом тисячі сходинок".

"Друзі!" – підписав спільну світлину Ярмоленко, виклавши її на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

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