Зинченко и Яремчук проводят отпуск в компании Потапа и Насти Каменских
11:24 - Читати українською
Некоторые представители сборной Украины на Евро-2020 продолжают восстанавливаться перед начало нового сезона на отдыхе.
Львиная доля игроков национальной команды, которые принимали участие на чемпионате Европы, уже вернулись в расположение своих команд.
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Однако, наши легионеры продолжают греть косточки в теплых краях. В частности, Александр Зинченко и Влада Седан вместе с Романом Яремчуком устроилиы тусовку в Турции. Компанию звездам футбола составили звезды украинского шоу-бизнеса – Потап и Настя Каменских.
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