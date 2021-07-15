Некоторые представители сборной Украины на Евро-2020 продолжают восстанавливаться перед начало нового сезона на отдыхе.

Александр Зинченко и Роман Яремчук (в центре) / УАФ

Львиная доля игроков национальной команды, которые принимали участие на чемпионате Европы, уже вернулись в расположение своих команд.

Ярмоленко, Сидорчук и Безус отправились на совместный отдых после Евро-2020

Однако, наши легионеры продолжают греть косточки в теплых краях. В частности, Александр Зинченко и Влада Седан вместе с Романом Яремчуком устроилиы тусовку в Турции. Компанию звездам футбола составили звезды украинского шоу-бизнеса – Потап и Настя Каменских.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро