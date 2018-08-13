Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась

Авторитетный портал Transfermarkt установил новые цены на некоторых украинских игроков.

Transfermarkt сегодня обновил рыночные стоимости 110 игроков. Среди них – украинские легионеры АПЛ: вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко и полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко.

Стоимость Зинченко выросла просто фантастически – до 15 миллионов евро. Еще 28 мая в конце сезона портал установил цену за Александра в размере 7 миллионов евро, а через два с половиной месяца поднял ее более чем вдвое – на 114%.

Таким образом, 21-летний хавбек Манчестер Сити стал вторым самым дорогим украинским футболистом, опередив даже Марлоса (11 млн). Замыкают топ-5 игроков сборной Украины Евгений Коноплянка и Тарас Степаненко – по 10 миллионов.

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Наиболее дорогостоящим украинцем остается Андрей Ярмоленко – 20 миллионов евро. Правда, согласно последним обновлениям, стоимость вингера после перехода из дортмундской Боруссии в Вест Хэм уменьшилась на 3 миллиона.

Ярмоленко занимает 4 место в списке самых дорогих игроков Вест Хэма. Больше него стоят только Фелипе Андерсон, Марко Арнаутович и Исса Диоп. Зинченко же только 17-й по цене в Манчестер Сити.

Также стоит отметить, что солидно прибавили в стоимости экс-звезды Шахтера Фред и Виллиан. Трансфер в Манчестер Юнайтед увеличил цену Фреда на 18 млн – до 50 миллионов евро. Это выглядит логично, а вот ощутимый рост стоимости 30-летнего Виллиана – немного странный. Он теперь тоже стоит 50 миллионов, хотя до сих пор было 38 млн. Наверное, сыграл свое дело интерес к бразильцу от Барселоны.

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