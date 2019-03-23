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Зінченко: Бернарду Сілва сказав, що дуже втомився, всі вони засмучені

08:26 5143 Читать на русском
Зінченко: Бернарду Сілва сказав, що дуже втомився, всі вони засмучені
Олександр Зінченко / ФФУ

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями після матчу проти збірної Португалії.

 

"Всі ми знаємо, що у Португалії дуже багато якісних футболістів, як вони грають вдома. Можливо, трохи удача була сьогодні на нашому боці, але в той же час ми виконали дуже хорошу роботу без м'яча. Також у нас був дуже хороший шанс забити.

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Це футбол. Ніколи не знаєш, що може трапитися. Але те, що було так багато кутових, потрібно звернути на це увагу, тому що більшості з них ми могли б уникнути, вибивши м'яч в аут або зберігши його.

Португальці моментами давали нам грати і ми могли виходити з оборони краще. За тієї тактики, за якою вони грали, у нас була перевага в середині поля. Але було багато браку, так що є до чого прагнути.

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Я поспілкувався з Бернарду Сілвою після гри. Він сказав, що дуже втомився. Але в двох словах поговорили про гру. Всі вони, звичайно, засмучені", – сказав Зінченко після матчу.

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Джерело: Футбол 24
Теги
Збірна України Євро-2020 Португалія - Україна Україна Україна Бернарду Сілва Бернарду Сілва Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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