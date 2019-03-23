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ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

00:10 598 Читать на русском
Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу
Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Україна зіграла внічию з Португалією у 1 турі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Португалія – Україна.

 

Збірна України у дебютному матчі відбору на Євро - 2020 відстояла нічию у виїзному матчі з Португалією. Господарі більше володіли ініціативо, але команда Андрія Шевченка надійно діяла в захисті і створила кілька небезпечних нагод біля воріт Руя Партісіу. Однак поєдинок так і завершився без забитих голів.

Португалія та Україна зіграли внічию на старті відбору Євро-2020 – Мораєс втратив супершанс

Теги
Відеоновини Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020 Португалія - Україна
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