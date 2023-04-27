"Пильно стежити за футболом взагалі зараз можливості немає. Я дивився матч збірної проти Англії і можу сміливо сказати, що на такому рівні у нас зараз немає жодного гравця. Навіть Зінченко – обстукатися об нього можна, але він не гравець, який за собою потягне команду.

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Олександр може щось сказати на камеру, але я зараз не бачу гравця, який міг би протягнути гру на собі. Потенційно вони всі можуть це зробити, а реально ми бачимо, що ще не відбулася зміна поколінь, і поки це не той рівень, на якому вони можуть себе проявити.

Але знову таки, тут балканізація гратиме нам на руку, оскільки вони потрапляють до конкурентного середовища. І той, кому вік дозволить адаптуватися до якіснішого футболу, зможуть принести більше користі національній збірній", – поділився Фоззі в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, Зінченко провів 31 поєдинок за Арсенал у поточному сезоні, в яких відзначився голом та 2 асистами. У складі збірної України Олександр загалом зіграв у 53 матчах, записавши до свого активу 8 голів.

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