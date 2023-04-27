"Пристально следить за футболом вообще сейчас возможности нет. Я смотрел матч сборной против Англии и могу смело сказать, что на таком уровне у нас сейчас нет ни одного игрока. Даже Зинченко – обстукиваться об него можно, но он не игрок, который за собой потянет команду.

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Александр может что-то сказать на камеру, но я сейчас не вижу игрока, который мог бы протащить игру на себе. Потенциально они все могут это сделать, а реально мы видим, что еще не произошла смена поколений, и пока это не тот уровень, на котором они могут себя проявить.

Но опять-таки, здесь балканизация будет играть нам на руку, поскольку они попадают в конкурентную среду. И тот, кому возраст позволит адаптироваться к более качественному футболу, смогут принести больше пользы национальной сборной", – поделился Фоззи в интервью Украинскому футболу.

К слову, Зинченко провел 31 поединок за Арсенал в текущем сезоне, в которых отметился голом и 2 ассистами. В составе сборной Украины Александр в целом сыграл в 53 матчах, записав в свой актив 8 голов.

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