Зимний Кубок-2022

Металлист – Черноморец – 3:3 (серия пенальти – 6:5)

Голы: Харрис, 12, Пейшото, 58, Риаскос, 90+2 – Юсов, 44 (пен.), Цонев, 20, 69

Полесье совершило камбэк в матче против Вереса – дебют Усика мог завершиться голом

После короткой разведки команды приступили к делу. Уже на 12 минуте второй удар Металлиста стал результативным. Кадим Харрис нанес сумасшедший выстрел по центру ворот, Евгений Паст должен был спасать, но допустил ошибку и позволил кожаному залететь в сетку.

На 20-й минуте стандарт принес успех Черноморцу. Кравченко навесил в штрафную с левого фланга, Русин пытался пяткой переправить мяч в ворота, но сфера отскочила к Цоневу и болгарский легионер восстановил статус-кво. За минуту до завершения матча одесситы заработали право на пенальти. Русин вышел один на один с Рыбкой и пытался перекинуть сферу через кипера, мяч пошел мимо ворот, но арбитр зафиксировал фол со стороны Александра и указал на отметку. Юсов бильярдным ударом вкатил сферу в угол ворот (левый).

После отдыха "моряки" упустили невероятный момент: Кравченко фантастическим пасом нашел на левом фланге Цитаишвили, хавбек Динамо выкатил под удар одноклубникам, но и Русин, и Юсов не попали по мячу. Впоследствии Паст спас Черноморец после стандарта: Балули со штрафного забросил в вратарский мяч, Федоров пробил – Евгений отбил, Пейшоту добивал, но Паст снова бросился под сферу и ценой травмы спас свои ворота. Но уже вскоре идентичный эпизод принес Металлисту успех: Балули навесил, а Пейшоту головой сравнял счет.

В середине второй сорокапятиминутки Черноморец снова вышел вперед: Русин перевел мяч длинной передачей на правый фланг на Юсова, тот головой отбросил на Цонева, болгарин обмахнул Мизюка, протолкнул сферу мимо защитника и оформил дубль. Уже в добавленное время Балули с дальней дистанции навесил в штрафную, Риаскос выпрыгнул из глубины и перевел матч в серию пенальти. В лотерее успешнее оказались харьковчане – все пять ударов игроки исполнили безупречно, однако с шестым выстрелом не справился новичок Черноморца Мартин Петков, попав в перекладину.

Напомним, в первом матче Полесья одолели Верес со счетом 2:1.

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