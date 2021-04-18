Півзахисник Федеріко Вальверде поповнив величезний список кадрових втрат мадридського Реала перед матчем 33-го туру іспанської Ла Ліги проти Хетафе. У зоні ризику – і перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Челсі.

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Вальверде змушений був піти на карантин через безпосередній контакт із хворим на коронавірус. Тести самого уругвайця на хворобу – негативні. Вальверде точно не допоможе "вершковим" у матчі чемпіонату проти Хетафе. Окрім того, під загрозою і вихід латиноамериканця у першому півфіналі Ліги чемпіонів проти Челсі 27 квітня.

Нагадаємо, що з різних причин тренерський штаб мадридців із Зінедіном Зіданом на чолі не може розраховувати на Варана, Лукаса Васкеса, Серхіо Рамоса, Ферлана Менді, Карвахаля. Окрім того, Начо і Каземіро не зіграють проти Хетафе 18 квітня через дискваліфікацію.

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