Полузащитник Федерико Вальверде пополнил огромный список кадровых потерь мадридского Реала перед матчем 33-го тура испанской Ла Лиги против Хетафе. В зоне риска – и первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского Челси.

Хавбек самоизолировался из-за печально известного COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Вальверде вынужден был уйти на карантин из-за непосредственного контакта с больным коронавирусом. Тесты самого уругвайца на болезнь – отрицательные. Вальверде точно не поможет "сливочным" в матче чемпионата против Хетафе. Кроме того, под угрозой и выход латиноамериканца в первом полуфинале Лиги чемпионов против Челси 27 апреля.

Напомним, что по разным причинам тренерский штаб мадридцев с Зинедином Зиданом во главе не может рассчитывать на Варана, Лукаса Васкеса, Серхио Рамоса, Ферлана Менди, Карвахаля. Кроме того, Начо и Каземиро не сыграют против Хетафе 18 апреля из-за дисквалификации.

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