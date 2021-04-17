Реал втратив всю основну четвірку захисників – мадридці переживають катастрофу перед ключовою частиною сезону
Травми важливих гравців переслідують Реал упродовж всього сезону.
Черговим поповненням лазарету став лівий захисник Ферлан Менді. У француза травма гомілки, повідомляє офіційний сайт "вершкових".
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Реал повністю втратив четвірку основних захисників. Раніше в лазареті опинились правий латераль Карвахаль і дует зіркових центрбеків Рамос-Варан. До заявки на матч з Хетафе потрапили рівно четверо оборонців, серед яких молодий Віктор Чуст.
Нагадаємо, вже незабаром Реал гратиме проти Челсі в рамках півфіналу Ліги чемпіонів (27 квітня і 5 травня).
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