Черговим поповненням лазарету став лівий захисник Ферлан Менді. У француза травма гомілки, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

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Реал повністю втратив четвірку основних захисників. Раніше в лазареті опинились правий латераль Карвахаль і дует зіркових центрбеків Рамос-Варан. До заявки на матч з Хетафе потрапили рівно четверо оборонців, серед яких молодий Віктор Чуст.

Нагадаємо, вже незабаром Реал гратиме проти Челсі в рамках півфіналу Ліги чемпіонів (27 квітня і 5 травня).

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