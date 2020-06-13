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Зідан розповів про готовність двох зірок Реала до рестарту Ла Ліги

16:19 72 Читать на русском
Зідан розповів про готовність двох зірок Реала до рестарту Ла Ліги
Еден Азар / фото: Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився очікуваннями від рестарту Ла Ліги. 14 червня мадридці приймуть Ейбар в рамках 28-го туру.

 

"У нас були важкі часи, але є люди, які пережили гірші події. Нам пощастило, що у нас є можливість повернутися до гри, всі футболісти дуже раді. Ми добре попрацювали, тому гравці готові фізично.

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Азар і Асенсіо у складі, у них був час підготуватися. Дуже щасливий, що Еден може працювати з командою. Вони обоє тренуються у нормальному режимі і будуть доступні. Це гарні новини.

Мені не подобається грати без глядачів, але ми приймаємо правила, які встановлює уряд. Дух гри нікуди не дінеться. Ми, звичайно, будемо сумувати за фанатам, але все ж потрібно виходити на поле і залишати там всі сили. Моя робота – це вибір складу, і завжди боляче обирати між 23 або 24 гравцями", – цитує Зідана Marca.

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Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Марко Асенсіо Марко Асенсіо Реал Мадрид - Ейбар Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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