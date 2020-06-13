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Зидан рассказал о готовности двух звезд Реала к рестарту Ла Лиги

16:19 16 Читати українською
Зидан рассказал о готовности двух звезд Реала к рестарту Ла Лиги
Эден Азар / фото: Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от рестарта Ла Лиги. 14 июня мадридцы примут Эйбар в рамках 28-го тура.

 

"У нас были тяжелые времена, но есть люди, которые пережили худшие события. Нам повезло, что у нас есть возможность вернуться к игре, все футболисты очень рады. Мы хорошо поработали, поэтому игроки готовы физически.

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Азар и Асенсио в составе, у них было время подготовиться. Очень счастлив, что Эден может работать с командой. Они оба тренируются в нормальном режиме и будут доступны. Это хорошие новости.

Мне не нравится играть без зрителей, но мы принимаем правила, которые устанавливает правительство. Дух игры никуда не денется. Мы, конечно, будем скучать по фанатам, но все же нужно выходить на поле и оставлять там все силы. Моя работа – это выбор состава, и всегда больно выбирать между 23 или 24 игроками", – цитирует Зидана Marca.

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Теги
Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Марко Асенсио Марко Асенсио Реал Мадрид - Эйбар Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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