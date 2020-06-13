Зидан рассказал о готовности двух звезд Реала к рестарту Ла Лиги

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от рестарта Ла Лиги. 14 июня мадридцы примут Эйбар в рамках 28-го тура.

"У нас были тяжелые времена, но есть люди, которые пережили худшие события. Нам повезло, что у нас есть возможность вернуться к игре, все футболисты очень рады. Мы хорошо поработали, поэтому игроки готовы физически.

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Азар и Асенсио в составе, у них было время подготовиться. Очень счастлив, что Эден может работать с командой. Они оба тренируются в нормальном режиме и будут доступны. Это хорошие новости.

Мне не нравится играть без зрителей, но мы принимаем правила, которые устанавливает правительство. Дух игры никуда не денется. Мы, конечно, будем скучать по фанатам, но все же нужно выходить на поле и оставлять там все силы. Моя работа – это выбор состава, и всегда больно выбирать между 23 или 24 игроками", – цитирует Зидана Marca.

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