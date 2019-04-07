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Зідан: Реал вже нічого не виграє в цьому сезоні – це важко сприйняти

11:41 100 Читать на русском
Зідан: Реал вже нічого не виграє в цьому сезоні – це важко сприйняти
Зінедін Зідан

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував важку перемогу над Ейбаром в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії.

59’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
 
Марк Кардона 39’
39’ Марк Кардона
59’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема

Нагадаємо, Реал здобув важку перемогу над Ейбаром, поступаючись по ходу зустрічі. Мадридці пропустили у першому таймі, проте дубль Каріма Бензема приніс "бланкос" важкі 3 очки. До слова, це матч став 100-м для Зізу в ролі тренера Реала в рамках Прімери.

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"Не буду казати, що я говорив команді в перерві. Але слово тренера в такі моменти є важливим для футболістів, адже було зрозуміло, що слід щось змінювати. Головне, що Реал здобув перемогу.

В першому таймі нам бракувало впевненості. Вітаю хлопців, вони зробили правильні висновки з невдалої першої половини гри та зіграли, як справжня команда.

Ми знаємо, що в цьому сезоні Реал вже нічого не виграє, і це важко сприйняти. Не може бути жодних виправдань. У матчах, що залишились, ми постараємось здобути максимальну кількість очок", – цитує Зідана ESPN.

Після 31-го туру Реал відстає від Барселони на 13 очок, а від Атлетіко – на 2.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Ейбар
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