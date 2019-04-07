Зідан: Реал вже нічого не виграє в цьому сезоні – це важко сприйняти

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував важку перемогу над Ейбаром в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Реал здобув важку перемогу над Ейбаром, поступаючись по ходу зустрічі. Мадридці пропустили у першому таймі, проте дубль Каріма Бензема приніс "бланкос" важкі 3 очки. До слова, це матч став 100-м для Зізу в ролі тренера Реала в рамках Прімери.

Реал – Ейбар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Не буду казати, що я говорив команді в перерві. Але слово тренера в такі моменти є важливим для футболістів, адже було зрозуміло, що слід щось змінювати. Головне, що Реал здобув перемогу.

В першому таймі нам бракувало впевненості. Вітаю хлопців, вони зробили правильні висновки з невдалої першої половини гри та зіграли, як справжня команда.

Ми знаємо, що в цьому сезоні Реал вже нічого не виграє, і це важко сприйняти. Не може бути жодних виправдань. У матчах, що залишились, ми постараємось здобути максимальну кількість очок", – цитує Зідана ESPN.

Після 31-го туру Реал відстає від Барселони на 13 очок, а від Атлетіко – на 2.

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