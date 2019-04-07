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Зидан Реал уже ничего не выиграет в этом сезоне – это трудно принять

11:41 33 Читати українською
Зидан Реал уже ничего не выиграет в этом сезоне – это трудно принять
Зинедин Зидан

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал трудную победу над Эйбаром в матче 31-го тура чемпионата Испании.

59’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
 
Марк Кардона 39’
39’ Марк Кардона
59’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема

Напомним, Реал одержал тяжелую победу над Эйбаром, уступая по ходу встречи. Мадридцы пропустили в первом тайме, однако дубль Карима Бензема принес "бланкос" тяжелые 3 очка. К слову, это матч стал 100-м для Зизу в качестве тренера Реала в рамках Примеры.

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"Не буду говорить, что я говорил команде в перерыве. Но слово тренера в такие моменты важно для футболистов, ведь было понятно, что нужно что-то менять. Главное, что Реал одержал победу.

В первом тайме нам не хватало уверенности. Поздравляю ребят, они сделали правильные выводы из неудачной первой половины игры и сыграли, как настоящая команда.

Мы знаем, что в этом сезоне Реал уже ничего не выиграет, и это трудно принять. Не может быть никаких оправданий. В матчах, которые остались, мы постараемся взять максимальное количество очков", – цитирует Зидана ESPN.

После 31-го тура Реал отстает от Барселоны на 13 очков, а от Атлетико – на 2.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Эйбар
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