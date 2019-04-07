Зидан Реал уже ничего не выиграет в этом сезоне – это трудно принять

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал трудную победу над Эйбаром в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Напомним, Реал одержал тяжелую победу над Эйбаром, уступая по ходу встречи. Мадридцы пропустили в первом тайме, однако дубль Карима Бензема принес "бланкос" тяжелые 3 очка. К слову, это матч стал 100-м для Зизу в качестве тренера Реала в рамках Примеры.

Реал – Эйбар – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Не буду говорить, что я говорил команде в перерыве. Но слово тренера в такие моменты важно для футболистов, ведь было понятно, что нужно что-то менять. Главное, что Реал одержал победу.

В первом тайме нам не хватало уверенности. Поздравляю ребят, они сделали правильные выводы из неудачной первой половины игры и сыграли, как настоящая команда.

Мы знаем, что в этом сезоне Реал уже ничего не выиграет, и это трудно принять. Не может быть никаких оправданий. В матчах, которые остались, мы постараемся взять максимальное количество очков", – цитирует Зидана ESPN.

После 31-го тура Реал отстает от Барселоны на 13 очков, а от Атлетико – на 2.

Реал на рівні Уески: мадридці ризикують зазнати найбільшої ганьби у власній історії