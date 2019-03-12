Зідан подзвонив Рамосу одразу після презентації

Головний тренер Реала Зінедін Зідан зателефонував капітану Серхіо Рамосу після своєї презентації в клубі.

Зінедін Зідан та Серхіо Рамос розмовляли по телефону після презентації француза в статусі головного тренера "вершкових", повідомляє Marca.

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Француз розповів капітану, що саме він планує робити після свого повернення на Сантьяго Бернабеу. Йому подобається, що Рамос цінить його думку і хоче брати активну участь у перебудові, але останнє слово залишається за тренерським штабом.

Видання зазначає, що між Зінедіном та Серхіо завжди було хороше взаєморозуміння. Тренер хоче, щоб гравці знали про зміни зсередини, а не зі ЗМІ.