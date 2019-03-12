toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19

Зидан позвонил Рамосу сразу после презентации

20:01 458 Читати українською
Зидан позвонил Рамосу сразу после презентации
Серхио Рамос и Зинедин Зидан / GiveMeSport

Главный тренер Реала Зинедин Зидан позвонил капитану Серхио Рамосу после своей презентации в клубе.

Зинедин Зидан и Серхио Рамос разговаривали по телефону после презентации француза в статусе главного тренера "сливочных", сообщает Marca.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Француз рассказал капитану, что именно он планирует делать после своего возвращения на Сантьяго Бернабеу. Ему нравится, что Рамос ценит его мнение и хочет принимать участие в перестройке, но последнее слово будет за тренерским штабом.

Издание отмечает, что между Зинедином и Серхио всегда было хорошее взаимопонимание. Тренер хочет, чтобы игроки знали об изменениях изнутри, а не из СМИ.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Серхио Рамос Серхио Рамос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
48
мин
Бавария
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук