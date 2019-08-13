Бейл не буде покидати Реал – валлієць вірить у швидке звільнення Зідана

Опальний вінгер готовий ризикнути і залишитися в Мадриді цього літа.

Гарет Бейл не збирається покидати мадридський Реал, стверджує AS.

"Бейл матиме проблеми, якщо залишиться в Реалі", – Міятовіч

Зірковий нападник сподівається, що Зінедін Зідан не зможе довго протриматися на чолі "вершкових". Валлієць розраховує на прихід нового тренера, який довірятиме йому більше ніж француз. Якщо ж цього не станеться, то Бейл шукатиме нову команду вже взимку. Його контракт з Реалом чинний до 2022 року.

Нагадаємо, цього літа лідер збірної Уельсу був близький до трансферу в Цзянсу Сунін, однак в останній момент перехід зірвався.

Лунін отримав серйозний варіант продовження кар'єри на фоні перемовин Реала з ПСЖ та інтересу Мілана