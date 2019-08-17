Реал у меншості переміг Сельту – Кроос відзначився шикарним голом

Реал не без проблем здолав Сельту в поєдинку 1-го туру чемпіонату Іспанії 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Сельта – Реал розпочався о 18:00 за київським часом. У випадку перемоги мадридці вже в першому турі відривалися від Барселони на 3 очки, адже каталонці вчора поступилися Атлетіку Більбао, пропустивши шедевральний гол від Аріца Адуріса на заключних хвилинах поєдинку.

Зазначимо, що Зінедін Зідан не випустив у стартовому складі жодного літнього новачка – у запасі опинилися лише Едер Мілітао, Лука Йовіч, а також Хамес Родрігес, який повернувся з оренди в Баварії та наразі залишається в клубі.

Поєдинок розпочався дуже спокійно – за перші 10 хвилин обидві команди не завдали жодного удару навіть у бік воріт, не кажучи вже про площину. Втім, вже перший момент у грі завершився голом, автором якого став Карім Бензема. Каземіро на межі фолу (ймовірно, порушення правил все ж було) відібрав м'яч у центрі поля, після чого Бейл на лівому фланзі шикарно накрутив опонента і віддав на лінію воротарського, де могли забивати як Бензема, так і Вінісіус. Першим був француз – 1:0. Господарі апелювали до арбітра на предмет фолу, проте марно – рефері вказав на центр поля.

Сельта зуміла відповісти аж на 22-й хвилині. Галісійці провели швидку атаку, яка завершилася заблокованим ударом, але арбітр зупинив гру через офсайд у Фернандеса. Ще за 10 хвилин той же Фернандес буквально трохи не дотягнувся до м'яча після класного прострілу з флангу. У Реала небезпечно пробивав Модріч, після чого Бланко продемонстрував всю свою майстерність та витягнув м'яч з дальнього кута.

На останній хвилині тайму пробив Бейл – голкіпер на місці. Саме валлієць хоч якось виділявся у складі Реала, який провів дуже бліду першу половину гри. Вже у компенсований час Сельта забила у відповідь – Одріосола під пресингом втратив м'яч поблизу власного штрафного, Аспас переадресував на Діаса, який вразив ворота Куртуа. Втім, господарі раділи недовго – арбітр після втручання VAR скасував взяття воріт через крихітний офсайд у Яго Аспаса. В підсумку команди пішли на перерву за мінімальної переваги гостей.

Вже на старті другого тайму Бензема міг оформити дубль – француз лише трохи не влучив у дальній кут. Сельта відповіла моментом Аспаса, який опинився у вигідній позиції, але пробив просто в голкіпера. А от наступний момент був дуже небезпечним – Каземіро виніс м'яч з лінії воріт після удару Діаса! Господарі просили пенальті, але, як показав повтор, все було в межах правил.

Модріч дуже грубо зіграв проти Суареса – арбітр спершу не дає навіть жовтої, але після перегляду відеоповтору показав хорвату пряму червону! На 56-й хвилині Реал залишився у меншості. Справедливо – дуже грубо зіграв віце-чемпіон світу-2018, вдаривши Деніса Суареса в ахілл. Перше вилучення Модріча в рамках Прімери в кар'єрі.

Втім, в меншості Реал забив вдруге. Тоні Кроос, як у свої найкращі часи, на 62-й хвилині дальнім ударом вразив ближній верхній кут. 0:2 – Зінедін Зідан помітно видихнув.

Сельта не знітилася і продовжила йти вперед, намагаючись хоча б скоротити відставання у рахунку. Удар Аспаса – поруч зі стійкою. Реал відповів результативно – Сісто втратив м'яч, а Марсело та Бензема одразу ж вивели на удар Лукаса Васкеса. Той пробив бездоганно – у дальній кут повз голкіпера та захисників. 3:0, гра зроблена.

Вже у компенсований арбітром час галісійці все ж забили гол престижу. Його автором став Лосада, який класно пробив у дальній кут.

Реал скористався осічкою Барселони, оформивши відрив від каталонців вже за підсумками першого туру.