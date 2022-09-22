"Це трапилося в день фіналу Ліги чемпіонів між Валенсією та Баварією на Сан-Сіро. Флорентіно сів поруч зі мною і запропонував за Шевченка 110 мільярдів лір (55 мільйонів євро – прим.).

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Він сказав: "Якщо ви не продасте його, я поїду в Турин у другій половині дня і заберу Зідана". Я зателефонував Сільвіо Берлусконі, але президент відмовився продавати Шевченка", – цитує Галліані Football Italia.

До слова, Реалу таки вдалося домовитися про покупку Зінедіна Зідана. Влітку 2001 року француз перебрався в Мадрид за 77,5 млн євро, що на той момент стало трансферним рекордом світу.

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