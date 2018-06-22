Леоненко: Не вважаю трансфер Мораєса в Шахтар зрадою

Екс-футболіст Динамо Віктор Леоненко прокоментував трансфер нападника киян Жуніора Мораєса в донецький Шахтар.

"Якби він був українцем, деякі вважали б такий перехід зрадою. Але я так розумію, якщо Ващук в Спартак пішов і нічого страшного, то для іноземця кудись перейти... Тим більше, ви ж бачите, у нас хитання йде, по п'ять разів в один клуб можна прийти, так само, як і тренерам.

Мораєс офіційно став гравцем Шахтаря

Але я не бачу тут ніякої зради, тим більше, в Шахтарі бразильців більше, йому там буде простіше. І гра йому підходить. Вболівальники, звичайно, будуть парафінити. Вони всіх парафінять: і своїх, і чужих. Я навіть більше скажу: там і уболівальників уже, напевно, немає. Приходять фаєри попалити, ще що-небудь влаштувати, залишати щось, побитися. Я уболівальників уже й не помічаю", – цитує Леоненка Tribuna.com.