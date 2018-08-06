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Жезус: Манчестер Сіті можна вважати фаворитом АПЛ

14:28 163 Читать на русском
Жезус: Манчестер Сіті можна вважати фаворитом АПЛ
Габріел Жезус / фото: ФК Манчестер Сіті

Молодий нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус поділився очікуваннями від нового сезону АПЛ.

"Манчестер Сіті можна вважати фаворитом, адже ми діючі чемпіони. Ми маємо зосередитись на сезоні, адже інші команди зміцніли, тому цей сезон буде складним для всіх команд.

Жезус продовжив контракт з Манчестер Сіті

Ми маємо робити ті гарні речі, які у нас виходили у минулому сезоні, а також брати до уваги те, що у нас не виходило, аби цей сезон був кращим за минулий", – цитує Габріеля Жезуса Goal.com.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Челсі у матчі за Суперкубок Англії.

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Габріел Жезус Габріел Жезус
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