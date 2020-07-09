Жерсон Родрігес забив черговий гол у Туреччині – команда динамівця за крок від вильоту

Анкарагюджю та Гезтепе розписали мирову в 31-му турі Суперліги. Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, записав до свого активу забитий гол.

Чемпіонат Туреччини, 31 тур

Гезтепе – Анкарагюджю – 2:2

Голи: Вільчек, 26 (пен) Айдогду, 45+1 – Оргілл, 17, Жерсон Родрігес, 58 (пен)

Жерсон Родрігес допоміг Анкарагюджю уникнути поразки в матчі проти середняка Гезтепе. Орендований у Динамо форвард зрівняв рахунок з пенальті та встановив остаточний підсумок зустрічі – 2:2. Також в пасиві Жерсона жовта картка.

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До слова, це вже 6-й гол люксембуржця в 11-ти матчах за Анкарагюджю в чемпіонаті. Він забиває у трьох поєдинках поспіль (щоправда, всі голи з пенальті). Також в його активі 2 асисти. Втім, це не допомогло столичній команді вибратися з останнього місця Суперліги – за 3 тури до завершення сезону Анкарагюджю близький до вильоту, відстаючи від рятівної зони на 5 очок.