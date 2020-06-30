Динамо збирається відбити гроші за Жерсона Родрігеса – повернення в Київ можливе лише після звільнення Михайличенка

Динамо не буде йти на поступки в переговорах щодо нападника Жерсона Родрігеса.

Сватання опального легіонера киян в турецькі клуби поки залишаються лише чутками, повідомляє Tageblatt.

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Динамо налаштоване відбити 2 млн євро, які сплатило за Жерсона японській Джубіло Іваті, але претенденти не поспішають виконувати цю вимогу. Є шанс, що Родрігес навіть повернеться в Київ, щоправда, лише звільнення Олексія Михайличенка. 25-річний люксембуржець мав відкритий конфлікт з нинішнім наставником Динамо, і той його просто не хоче бачити в команді.

Нагадаємо, другу половину сезону Жерсон проводить в оренді за Анкарагюджю – вже зіграв 10 матчів, у яких забив 5 м'ячів.

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