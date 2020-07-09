Жерсон Родригес забил очередной гол в Турции – команда динамовца в шаге от вылета

Анкарагюджю и Гезтепе расписали мировую в 31-м туре Суперлиги. Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, записал в свой актив забитый гол.

Чемпионат Турции, 31 тур

Гезтепе – Анкарагюджю – 2:2

Голы: Вильчек, 26 (пен) Айдогду, 45+1 – Оргилл, 17, Жерсон Родригес, 58 (пен)

Жерсон Родригес помог Анкарагюджю избежать поражения в матче против середняка Гезтепе. Арендованный у Динамо форвард сравнял счет с пенальти и установил окончательный итог встречи – 2:2. Также в пассиве Жерсона желтая карточка.

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К слову, это уже 6-й гол люксембуржца в 11-ти матчах за Анкарагюджю в чемпионате. Он забивает в трех поединках подряд (правда, все голы с пенальти). Также в его активе 2 ассиста. Впрочем, это не помогло столичной команде выбраться из последнего места Суперлиги – за 3 тура до завершения сезона Анкарагюджю близок к вылету, отставая от спасительной зоны на 5 очков.