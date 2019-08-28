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Жерсон Родрігес та двоє гравців Карпат викликані до лав збірної Люксембургу

15:28 373 Читать на русском
Жерсон Родрігес та двоє гравців Карпат викликані до лав збірної Люксембургу
Жерсон Родрігес / Le Quotidien

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес та гравці Карпат Марвін Мартінс та Тім Халль викликані до табору збірної Люксембургу на найближчі матчі.

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц оголосив заявку на найближчі матчі команди, передає офіційний твіттер команди.

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Відзначимо, що до заявки потрапили і 3 представники УПЛ – гравці Карпат Марвін Мартінс та Тім Халль і форвард київського Динамо Жерсон Родрігес.

Додамо, що збірна Люксембургу проведе товариську зустріч проти Північної Ірландії 5 вересня та відбірковий матч до Євро-2020 проти Литви.

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Нагадаємо, Люксембург перебуває в одній групі зі збірною України у відбірковому турнірі до Євро-2020. "Синьо-жовті" очолюють групу B з 10 очками, а Люксембург з 4 пунктами посідає другу сходинку.

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Динамо Динамо Євро-2020 Тім Халль Тім Халль Карпати Карпати Люксембург Люксембург Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Марвін Мартінс Марвін Мартінс
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