Жерсон Родрігес та двоє гравців Карпат викликані до лав збірної Люксембургу

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес та гравці Карпат Марвін Мартінс та Тім Халль викликані до табору збірної Люксембургу на найближчі матчі.

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц оголосив заявку на найближчі матчі команди, передає офіційний твіттер команди.

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Відзначимо, що до заявки потрапили і 3 представники УПЛ – гравці Карпат Марвін Мартінс та Тім Халль і форвард київського Динамо Жерсон Родрігес.

Додамо, що збірна Люксембургу проведе товариську зустріч проти Північної Ірландії 5 вересня та відбірковий матч до Євро-2020 проти Литви.

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Нагадаємо, Люксембург перебуває в одній групі зі збірною України у відбірковому турнірі до Євро-2020. "Синьо-жовті" очолюють групу B з 10 очками, а Люксембург з 4 пунктами посідає другу сходинку.