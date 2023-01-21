Аль-Вехда здобула мінімальну перемогу над Аль-Таі в матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії завдяки голу, який створили гравці з досвідом виступів в УПЛ.

Чемпіонат Саудівської Аравії 2022/23, 14-й тур

Аль-Вехда – Аль-Таі – 1:0

Гол: Жерсон Родрігес, 65

Аль-Вехда зуміла переграти Аль-Таі, а вирішальне взяття воріт до свого активу записав Жерсон Родрігес. Перший тайм завершився без голів, а у другій половині легіонер Динамо забив переможний м'яч.

Легіонер Динамо забив хитрий гол у Саудівській Аравії – відео взяття воріт

Колишній хавбек Карпат Карім Йода став автором результативної передачі, віддавши на люксембуржця в центр штрафного. Жерсон першим дотиком зупинив м'яч, а другим в падінні пробив у дальній кут, забивши свій другий гол поспіль.

Ця перемога дозволила Аль-Вехді набрати 15 очок та піднятись на 12 сходинку, а Аль-Таі залишився дев'ятим з 18 пунктами.

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